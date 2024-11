Vergessener Schweizer Klassiker Meinrad Inglin feiert Comeback

Ein großer, vergessener Klassiker am Schweizer Literatur himmel feiert sein Comeback . Meinrad Inglin ist schon mit 17 Vollwaise. Dennoch gelingt es ihm, zu einem der großen Autoren des Landes voranzukommen. Zuletzt ist er zu Unrecht in der Versenkung verschwunden. Mit einer Neuedition soll das geändert werden. Wer Inglin liest, lernt die Schweiz besser kennen. Aber die Schweiz sollte auch Inglin wieder besser kennenlernen. Dazu bietet sich jetzt eine wunderbare Gelegenheit.

Von ihm gibt es nun eine Ausgabe seiner sämtlichen Werke, die einst Egon Ammann auf den Weg gebracht hat. Jetzt bringt uns Beatrice von Matt, beste Kennerin und Biografin Meinrad Inglins, sämtliche Erzählungen in einem Band nahe. Beim Lesen darin denkt man sofort: Warum ist dieser Autor nicht noch viel präsenter im literarischen Gespräch? Zwar gibt es die Erzählung «Der schwarze Tanner», die der Oscar-Gewinner Xavier Koller 1985 schön verfilmt hat. Auch «Die Furggel» oder «Die Lawine» sind bekannt. Aber warum wird Inglin nicht gefeiert wie andere Schweizer Klassiker, etwa seine ebenfalls im späten 19. Jahrhundert geborenen Zeitgenossen Robert Walser und Friedrich Glauser? Wie diese Kollegen, so schreibt Beatrice von Matt in ihrem vorzüglichen Nachwort, ist Meinrad Inglin lange auf sich gestellt. Der 1893 Geborene ist schon mit 17 Jahren Vollwaise. Er macht eine Uhrmacherlehre, kellnert, studiert und bewacht im Ersten Weltkrieg als Soldat die Schweizer Grenze. Dann geht er in den Journalismus und wird schliesslich Schriftsteller. Bereits vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat er einigen Erfolg. Sein Hauptwerk «Schweizerspiegel» kann, obwohl es vor Nazitendenzen warnt, noch in einem deutschen Verlag erscheinen, und sogar die «New York Times» lobt den Roman. 1940 reist Inglin im Auftrag des Auslandschweizer Werks der Neuen Helvetischen Gesellschaft durch Deutschland, um dort ansässige Schweizer Bürger vor der Nazi-Propaganda zu warnen

Meinrad Inglin Schweizer Literatur Klassiker Comeback Neuedition

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein grosser, vergessener Klassiker am Schweizer Literaturhimmel feiert sein ComebackMeinrad Inglin ist schon mit 17 Vollwaise. Dennoch gelingt es ihm, zu einem der grossen Autoren des Landes zu avancieren. Zuletzt ist er zu Unrecht in der Versenkung verschwunden. Mit einer Neuedition soll das geändert werden.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Rekord für Noè Ponti über 50m Freistil ++ Schweizer schreibt Darts-Geschichte ++ Curlern gelingt EM-AuftaktResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweizer Buchpreis 2024 - Zora del Buono gewinnt den Schweizer BuchpreisZora del Buono war acht Monate alt, als ihr Vater 1963 bei einem Autounfall ums Leben kam. Mit «Seinetwegen» geht die Schweizer Schriftstellerin dem Unglück nach.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Yellow Cup als Schweizer WM-Hauptprobe ++ Schweizer Frauen-Nati siegt verdient ++ DFB-Pokal: Dortmund scheitertResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Diese fünf Showeinlagen der Sportstars bringen die 12'000 Fans beim Super-Zehnkampf in WallungBeim Super-Zehnkampf der Schweizer Sporthilfe begeistern Schweizer Olympiastars mit spektakulären Stunts.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Selbst Rihanna soll bei ihm bestellt haben: Schweizer Pionier lanciert endlich seine neue LinieEr brachte Karl Lagerfeld mit H&M zusammen und gilt als Erfinder der Designerkollaborationen. Jetzt hat der Aargauer Donald Schneider der Marke Elho aus den Achtzigerjahren neues Leben eingehaucht.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »