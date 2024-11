«Viele Frauen vom Zürichberg haben sich bei mir bedankt» – ein Theaterstück über Vergewaltigung erschüttert die Schweiz

Nun soll im Reich der Fiktion ja alles erlaubt sein und auch bleiben. Doch leider landen die Klischees aus unserer Kulturgeschichte – sei es die Femme fatale oder das Mauerblümchen, das man mit ein bisschen Gewalt doch noch rumkriegt – immer wieder in den Gerichtssälen dieser Welt.

In dem eineinhalbstündigen Monolog hat die Strafrechtsanwältin Tessa Ensler das Wort. Vor Gericht verteidigt sie Sexual- und Gewaltstraftäter. Das Rechtssystem ist nicht nur das Fundament ihres gesellschaftlichen Erfolgs und Aufstiegs aus der Unterschicht – es beherrscht auch ihre Denkweise. Als Tessa nach einvernehmlichem Sex von ihrem Berufskollegen vergewaltigt wird, wird sie zur Geschädigten. Und erkennt, dass ihr vor Gericht nicht geglaubt werden wird.

Autorin Suzie Miller kam während ihrer fünfzehnjährigen Berufslaufbahn als Anwältin irgendwann zum Schluss, dass das vom Patriarchat entworfene Rechtssystem Überlebenden sexueller Gewalt Unrecht tut.

