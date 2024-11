Theaterstück «Prima Facie» erschüttert Schweiz

Der Broadway-Hit « Prima Facie » hat die Haltung gegenüber Vergewaltigung sopfern global verändert. Nun kommt das Stück, das in Grossbritannien sogar rechtliche Anpassungen bewirkte, in die Schweiz – nach Baden, Zürich und Luzern.Wie viele Theater- und Opernklassiker wären ein Fall fürs Sexualstrafrecht? Mit dem aufgeklärten Blick von heute so einige. Mozarts Don Giovanni vergewaltigt Donna Anna schon während der Ouvertüre.

Und auch den übergriffigen Figuren aus Shakespeares Komödien, die ein Nein elegant in ein Ja verdrehen, müsste dringend der Prozess gemacht werden. Nun soll im Reich der Fiktion ja alles erlaubt sein und auch bleiben. Doch leider landen die Klischees aus unserer Kulturgeschichte – sei es die Femme fatale oder das Mauerblümchen, das man mit ein bisschen Gewalt doch noch rumkriegt – immer wieder in den Gerichtssälen dieser Welt. Auch die Praktikantin, die vor wenigen Wochen in Chur ihren ehemaligen Vorgesetzten (einen Richter) erfolgreich wegen einer Vergewaltigung vor Gericht brachte, wurde von dessen Verteidigung immer wieder zur Femme fatale erklärt. Der mainstreamtaugliche Broadway-Hit «Prima Facie», der schnörkellos und direkt Tathergang und Traumatisierung aus Opfersicht beschreibt und rechtlich einbettet, leistet da wertvolle Aufklärungsarbeit. Das Stück der australischen Menschenrechts- und Strafrechtsanwältin Suzie Miller wurde 2022 in London uraufgeführt und erhielt die höchste Theaterauszeichnung Grossbritanniens. Mittlerweile gibt es den Stoff auch als Roman. In dem eineinhalbstündigen Monolog hat die Strafrechtsanwältin Tessa Ensler das Wort. Vor Gericht verteidigt sie Sexual- und Gewaltstraftäter. Das Rechtssystem ist nicht nur das Fundament ihres gesellschaftlichen Erfolgs und Aufstiegs aus der Unterschicht – es beherrscht auch ihre Denkweis

