Seerunde mit Fondue und Glühwein: Winter Highlights am Bodensee

Wenn die Strandbars und Restaurantterrassen schon lange verwaist sind, machen sich Glühwein stände und Fondue stuben parat für die Saison. Dieses Jahr lässt sich zwischen Rorschach und Uttwil an manchen Orten zu Glühwein oder Suppe einkehren. Ein Winter spaziergang mit einem Glühwein als Abschluss: Das ist am oberen Seeufer an mehreren Orten möglich. Wenn die Boote ausgewassert und die Sonnenschirme von den Restaurantterrassen verschwunden sind, ist am Bodensee der Winter eingekehrt.

Trotzdem lohnt sich auch in der kalten Jahreszeit ein Spaziergang am Seeufer. Wo ein solcher mit Glühwein oder Suppe abgerundet werden kann, zeigt eine kleine Übersicht. Vier Jahre später als geplant fand im vergangenen Winter zum ersten Mal der «Seezauber» auf der Arboner Quaianlage statt. Am 14. November startet das Gastro-Angebot in seine zweite Saison, wie der Website zu entnehmen ist. Rund eine Woche vor der Eröffnung der Pop-up-Iglus ist auf dem Gelände ein Daydance geplant. Am 31. Dezember findet eine Silvesterparty statt, im Januar unter anderem eine Comedyshow mit dem St.Galler Komiker Fabio Landert. Saisonende ist für die Iglus direkt am See erst im Frühling, am Samstag, 26. April. Die Bewilligung für den Seezauber in Arbon ist bis im Frühjahr 2027 gültig. Das sagt Fabian Wilhelmsen, Leiter der Abteilung Freizeit, Liegenschaften, Sport bei der Stadt Arbon, auf Anfrage. Das Iglu-Restaurant kann also noch in den drei kommenden Wintern öffnen. Bild: zvg Am Rorschacher Seeufer sind Eisarena und Fondue-Alp jeden Winter ein beliebter Treffpunkt. Während die Eisarena ab dem 10. Januar sechs Wochen lang für Besucherinnen und Besucher geöffnet ist, beginnt die Saison der Fondue-Alp schon früher. Ab dem 22. November bis am 23. Februar werden in der Hütte neben dem Hafenpavillon Fondue und Hamburger servier

