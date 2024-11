Schweizer Curlerinnen erneut Europameisterinnen

Nach dem Triumph im letzten Jahr holen die Schweizer Curlerinnen erneut den EM-Titel. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni besiegt beim Final in Lohja die Schwedinnen 8:4.Mit einem Zweierhaus im ersten und einem gestohlenen Stein im zweiten End legten Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz schon früh die Grundlage für den Erfolg. Zur Halbzeit bauten sie die Führung auf 5:1 aus und verteidigten den Vorsprung danach souverän.

Die Schweizerinnen traten beim Turnier im Süden Finnlands dominant auf und blieben ohne Niederlage. Dies gelang ihnen bereits an der letztjährigen EM in Aberdeen sowie an den Weltmeisterschaften 2023 in Sandviken und 2022 in Prince George , damals noch mit Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander im Team. Erst an der diesjährigen WM in Sydney wurde der Lauf der Schweizerinnen gestoppt, als sie sich einmal den Schottinnen und zweimal den Kanadierinnen geschlagen geben mussten.

