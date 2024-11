Schönheitschirurgin Martina Schneider: Tiktok-Star und Verfechterin von natürlicher Schönheit

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDie Ärztin Martina Schneider über Penisverschönerungen, den Trend zu sportlich kleinen Brüsten und plastische Chirurgie im Zeitalter von Social Media .In den USA zeichnet sich ein neuer Schönheitstrend ab: Viele Frauen wünschen sich einen kleineren Busen.

Immerhin erreichte einer Ihrer Beiträge – Sie zeigen darin mit Knetmasse, wie man Brüste verkleinert – über 17 Millionen Views. Nach mehreren Jahren als Oberärztin am Unispital Zürich ist Martina Schneider seit 2022 an der Clinic Utoquai in Zürich. Sie ist spezialisiert auf Brustchirurgie, weibliche Intimchirurgie sowie chirurgische Behandlungen bei Hauttumoren und Narben.Mit Ihrem Video über Brustverkleinerungen greifen Sie einen Trend auf. In den USA gibt es einen sprunghaften Anstieg bei Brustreduktionen.

Bei uns sind es häufig Frauen zwischen 30 und 50 Jahren, oft Mütter. Ihr Ziel ist nicht primär die Grösse, sondern eine jugendliche Form wie vor der Schwangerschaft und dem Stillen. Auch hier geht der Trend klar zu natürlichen Ergebnissen. Andere Frauen lassen sich ihre Implantate von früher durch kleinere ersetzen oder entfernen.Das wäre auf jeden Fall problematisch, aber das kommt bei uns kaum vor. Die Brust einer Frau verändert sich ein Leben lang.

