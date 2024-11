Rechnungs-Schock für Autofahrer in Genf: Motorfahrzeugsteuer um bis zu 500 Prozent gestiegen

Rechnungsschock für Tausende Autolenkerinnen und Autolenker: In Genf hat eine Reform ungeahnt happige Folgen für den Geldbeutel. Niemand will verantwortlich sein – die Kakofonie ist perfekt.Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und damit flattern wieder vermehrt Rechnungen in die Briefkästen. Man hofft, dass es nicht teurer wird als im Vorjahr. Einige Franken mehr mag man verschmerzen.

Bei der Genfer TCS-Sektion sind viele Anrufe von besorgten Personen eingegangen, die die Rechnungen nicht stemmen können. Am stärksten zur Kasse kommen Lenker von Autos, die älter als fünfzehn Jahre sind, sowie Fahrerinnen von Campingwagen. Und das wurde es auch. Nur hat offenbar niemand erwartet, dass die Steuerprogression derart hart zuschlägt – und so für alte Autos exorbitante Beträge von einigen tausend Franken fällig werden. Tausende Genferinnen und Genfer seien von massiven Steuererhöhungen betroffen, konstatierte die Kantonsregierung am Donnerstag. Das stosse auf «allgemeines Unverständnis». Tatsächlich ist der Aufschrei über alle Parteien hinweg gross.

Genf Motorfahrzeugsteuer Steuerreform Preissteigerung Autofahrer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CH_Wochenende / 🏆 44. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Motorfahrzeugsteuer in Genf sorgt für Stirnrunzeln und WutBei vielen Besitzern alter Autos dürfte die Rechnung für die Motorfahrzeugsteuer für 2025 einen Schock ausgelöst haben. Für einige steigen die Kosten um mehr als 500 Prozent.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Rechnungsschock in Genf: Auto-Steuer steigt um bis zu 500 ProzentEine Gesetzesänderung in Genf führt zu drastischen Steigerungen der Motorfahrzeugsteuer, besonders für ältere Autos und Campingwagen. Der Rechnungsschock trifft tausende Autofahrer, die mit sprunghaften Preisanstiegen konfrontiert werden.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

500 Prozent mehr Steuern: In diesem Kanton erleben Autofahrer gerade ihr blaues WunderRechnungsschock für Tausende Autolenkerinnen und Autolenker: In Genf hat eine Reform ungeahnt happige Folgen für den Geldbeutel. Niemand will verantwortlich sein – die Kakofonie ist perfekt.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

– 250x2 Eintritte: Hopp YB! Wir verlosen 500 EintritteGewinnen Sie zwei Tickets für das Spiel der BSC Young Boys gegen den FC St. Gallen am 1. Dezember 2024 im Wankdorf Stadion Bern. Teilnahmeschluss: 17. November 2024

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Jelmoli verlangt für 500 Gramm Erdbeeren fast 16 Stutz!Bei Jelmoli kann man auch im Spätherbst Erdbeeren kaufen. Dafür muss man aber tief in die Tasche greifen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Tränen am Gate, Fertiggericht für 500 Euro und Ratten im RusticoAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »