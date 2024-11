Olympische Winterspiele in der Schweiz: Traum oder Illusion?

Selbstverständlich wären Winterspiele in der Schweiz das absolut Grösste für unsere Athletinnen und Athleten. Und unser Land wäre imstande, diesen Mega-Event zu organisieren. Das Problem ist etwas ganz anderes, schreibt unser Gastautor.Der Traum von Olympischen Winterspielen in der Schweiz ist wieder erwacht. Nachdem der Reihe nach Olympiaträume in Lausanne, Bern, dreimal in Sion, St. Moritz, Davos und Zürich vom Volk bachab geschickt worden sind.

Selbstverständlich wären Olympische Winterspiele in der Schweiz das absolut Grösste für unsere Athletinnen und Athleten. Sie hätten es verdient, auch einmal im eigenen Land am meistbeachteten Sportanlass der Welt teilnehmen und Medaillen gewinnen zu dürfen. Und ja, die Schweiz kann das organisatorisch problemlos stemmen.

Olympische Winterspiele Schweiz Klimawandel Nachhaltigkeit Lobbyismus

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AargauerZeitung / 🏆 45. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz lancieren das Pilotprojekt Nachhaltigkeitsinfluencer*innenOlten (ots) - Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz lancieren eine Ausbildung für betriebliche Nachhaltigkeitsinfluencer*innen. In dieser neuen Rolle werden die Teilnehmenden...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Wildschwein Schweiz: Wie die kleine Wildsau «Hugo» die Schweiz bewegteSchweiz, SO: Junges Wildschwein 'Hugo' findet im Traktor ihren Mutterersatz

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Healthcare Holding Schweiz/Winterberg erwerben MVB Medizintechnik AGBaar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Der Traum vom Bergsteigen: Wie man Alpinistin und Alpinist wirdSie sind jung, motiviert und bereit für das grosse Abenteuer. Die Mitglieder des SAC-Expeditionsteams lernen während zwei Jahren die Kniffs und Tricks des klassischen Bergsteigens. Gemeinsame Touren, Trainings und Workshops schweissen das Team zusammen. Im dritten Jahr wartet mit der Abschluss-Expedition der Höhepunkt ihrer Ausbildung.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Ungarns Premier Orban gratuliert Georgischem Traum zum SiegViktor Orban hat der georgischen Regierungspartei zum Wahlsieg gratuliert. Die Opposition anerkannt das vorläufige Resultat nicht.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Vallotto mit Traum-Pass ++ Wältis Arsenal feiert Sieg gegen Juve ++ City-Star glänzt mit Laser-TorAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »