Mehr als 2000 Menschen demonstrieren gegen patriarchale Gewalt in Bern

Am Samstag demonstrierten in der Bundesstadt Bern Menschen gegen patriarchale Gewalt . Um 14.30 Uhr hatten sich über 2000 Personen versammelt. Eine Gruppe Frauen erinnerte mit Fotos an Opfer von patriarchaler Gewalt . «Gegen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz», stand auf dem Transparent der Unia. Ab halb zwei begann sich die zuvor menschenleere Schützenmatt allmählich mit Menschen zu füllen. Bis 14.30 Uhr hatten sich geschätzt über 2000 Personen jeden Alters versammelt.

Eine breite Allianz von feministischen Organisationen hatte zur nationalen Demo gegen Gewalt und Unterdrückung nach Bern gerufen. Sie bildet den Auftakt zur... Alle zwei Wochen werde in der Schweiz eine Frau von ihrem Partner, Ex-Partner oder einem Bekannten getötet, haben die Organisierenden im Vorfeld geschrieben. «Häusliche, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt gehören in der Schweiz zum traurigen Alltag.» Mit der Demo wollen die Teilnehmenden ihrer Wut Ausdruck geben: einer Wut «über die Alltäglichkeit von patriarchaler Gewalt». Einer Wut «über die gesellschaftliche Gleichgültigkeit, die Verharmlosung und über die politische Tatenlosigkeit». Die Strafverfolgungsbehörden müssten besser geschult, in den Frauenhäusern und Schutzunterkünften müsse es mehr finanzierte Plätze geben, schrieben die Organisierenden. Vielen Beratungsstellen der Opferhilfe fehlten die Mittel, den Kantonen die Anschlusslösungen für die betroffenen Menschen. Mitorganisatorin Anna-Béatrice Schmaltz rechnet mit bis zu 3000 Demo-Teilnehmenden. Um 14 Uhr hat die Kundgebung offiziell begonnen. Nach diversen Reden soll sich die Menschenmenge gegen 15 Uhr in Bewegung setzen Richtung Bundeshaus

Gewalt Frauen Demo Bern Patriarchat

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BernerZeitung / 🏆 1. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Demo in Bern: Hunderte wehren sich gegen Gewalt an FrauenAm Samstag gehen in der Bundesstadt Menschen gegen patriarchale Gewalt auf die Strasse. Um 14.30 Uhr haben sich über 2000 Personen versammelt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Bern setzt ein Zeichen gegen häusliche Gewalt und StalkingBern engagiert sich mit interaktiven Aktionen und der Aufklärung zur Bekämpfung häuslicher Gewalt im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen».

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Fan-Gewalt in Bern: Richter muss FC-Basel-Fans freisprechenYB- und FCB-Fans lieferten sich am Vorabend eines Spiels in Bern eine Prügelei. Wie schwierig dabei die Täterverfolgung ist, zeigt ein aktueller Gerichtsfall.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Kanton Bern und Gemeinden sagen gemeinsam „Nein zu häuslicher Gewalt“Aktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

«Diese Art von Gewalt entwickelt sich oft schleichend»: Aktionstage machen auf psychische Gewalt aufmerksamZwei Luzerner Politikerinnen engagieren sich bei der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Sie erklären, was eine solche Aktion bringt und warum Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

In Bern arbeiten mehr Frauen als Männer – jedoch oft TeilzeitDie Zahl der beschäftigten Frauen hat in der Stadt Bern zugenommen. Zudem haben beide Geschlechter ihre Arbeitspensen erhöht.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »