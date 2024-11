Leni Riefenstahl: Ein Lügengebäude aus Bildern

Leni Riefenstahl wurde in der BRD lange sehr unkritisch gesehen. Dazu trug auch ihr selbst errichtetes Lügengebäude bei, wie Andres Veiel in seinem neuen Dokumentarfilm zeigt. Durch ihre Verbreitung von Fake News sei Riefenstahl eine sehr gegenwärtige Figur, sagt der Regisseur. Sie war die Star-Regisseurin unter dem Führer. Bildgewaltig inszenierte Leni Riefenstahl (1902–2003) in «Triumph des Willens» Nazi-Aufmärsche, setzte bei den Olympischen Spielen 1936 makellose Körper in Szene.

Für ihre Opernverfilmung «Tiefland» zwangsverpflichtete sie Sinti und Roma aus dem Lager. Nach Kriegsende gab sie sich als unbescholtene Künstlerin, die von den NS-Verbrechen nichts gewusst habe. Sie sei ein Opfer gewesen, keine Mittäterin. Die deutsche Öffentlichkeit ging in weiten Teilen mit. Andres Veiel hat sich mit klugen, komplexen Geschichtsfilmen wie «Black Box BRD» hervorgetan. Sein neuer Dok «Riefenstahl» ist keine typische Biografie, die sich an Lebensstationen entlang hangelt. Stattdessen erstellt Veiel aus dem bisher nicht öffentlich zugänglichen Nachlass von Riefenstahl in verschiedenen Schichten das Bild einer Frau, die sich ein flexibles Lügengebäude zusammengezimmert hat. Im Rahmen des Zurich Film Festivals haben wir den deutschen Regisseur zum Gespräch getroffen. Herr Veiel, Leni Riefenstahl ist seit mehr als zwanzig Jahren tot, der Gen-Z wird ihr Name kaum ein Begriff sein, der Mythos, der sie zu früheren BRD-Zeiten umgab, verblasst. Warum kommt jetzt Ihr Film?Wir haben nun den Nachlass, mit dem wir neu auf diese Frau blicken und gerade für Menschen, die sie nicht kennen, deutlich machen können: Es ist eine Figur, die uns sehr viel über unsere Gegenwart erzählt.Vieles von dem, wofür Riefenstahl einstand, erfährt gerade eine Renaissance. Zum Beispiel die Feier des Heroischen, ob in Russland bei einer Parade zum 9. Mai oder zur Eröffnung der Winterolympiade 2022 in Peking. Da sehen wir die Dressur der Körper in einer Choreografie der Masse

