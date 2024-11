Friedensverhandlungen in der Ukraine: Gebietsabtretungen bleiben umstritten

Im Westen wird in letzter Zeit oft darüber spekuliert, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtreten solle – im Dienste des Friedens. Viele Probleme bleiben dabei aber unberücksichtigt. Mit dem Machtwechsel in Washington rückt möglicherweise eine Verhandlungslösung für den Krieg in der Ukraine näher. Angesichts des langsamen, aber doch steten russischen Vormarschs würde ein solcher Friedensvertrag die Ukraine wohl dazu zwingen, Gebiete an Russland abzutreten.

Dadurch würde Moskau für seine völkerrechtswidrige Aggression belohnt – mit unabsehbaren Folgen auch für die freien Länder Europas. Laut einer im Herbst durchgeführten Umfrage befürworten inzwischen 52 Prozent der Ukrainer eine schnelle Verhandlungslösung. Innerhalb eines Jahres hat sich dieser Anteil fast verdoppelt. Auch in Russland sind laut einer aktuellen Umfrage inzwischen 52 Prozent der Befragten für Friedensverhandlungen. Wenn es um Gebietsabtretungen geht, ist in der Ukraine aber nur etwas mehr als die Hälfte der Verhandlungsbefürworter dazu bereit. Gemessen an allen Befragten sind es sogar nur 27 Prozent, die Russland um des Friedens willen Gebiete überlassen wollen. Das zeigt: Nach wie vor sind Gebietsabtretungen in der ukrainischen Bevölkerung unpopulär. Dabei gehen auf dem Schlachtfeld derzeit jeden Tag mehr als 20 Quadratkilometer verloren, vor allem im Oblast Donezk im Osten des Landes, wo der Hauptstoß der russischen Offensive erfolgt. Das sind faktisch unfreiwillige «Gebietsabtretungen», deren Folgen man schon heute besichtigen kann. Inzwischen hat auch die Führung in Kiew durchblicken lassen, dass sie nicht mehr an eine militärische Rückeroberung der von Russland besetzten Landesteile glaubt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Ukraine den Krieg verloren hat: Seit Februar 2022 haben die Russen gerade einmal 12 Prozent des Territoriums erobert, das Kiew zu Beginn der Invasion kontrollierte

Ukrainischer Krieg Friedensverhandlungen Gebietsabtretungen Russland Ukraine

