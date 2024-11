FC Luzern Fans räumen Schneemassen aus Stadion und ermöglichen Spiel gegen YB

«Komplett überwältigt»: Rund 70 FCL- Fans befreien das Stadion vom Schnee – und bekommen nach stundenlangem Einsatz ein Sonderlob

Lange stand der FCL-Einsatz gegen YB auf der Kippe. Dank der Fanorganisation USL, die mit 70 Personen ausrückte, wurde nun aber das Winterwunder wahr gemacht. Dafür gibts Lob vom Verein.Wenn es hart auf hart kommt, steht die FCL-Familie zusammen: Das zeigt sich einmal mehr auch an diesem Wochenende. Nachdem lange unklar war, ob der FC Luzern aufgrund der Schneemassen gegen YB antreten kann, steht nun fest, dass die Partie am Samstagabend stattfinden kann.

Möglich gemacht hat dies ein «grossartiger Extraeinsatz» in der heimischen Swissporarena, wie der FCL auf Social Media schreibt. Zahlreiche helfende Hände waren im Einsatz, um das Stadion von der weissen Pracht zu befreien.Auf Anfrage bestätigt der FCL, dass rund 70 Personen vor Ort mit dabei waren, grossmehrheitlich solche aus dem Umfeld der Fanorganisation USL. Dabei wurde am Samstag bereits um 7.15 Uhr mit den Arbeiten gestartet. Diese dauerten bis 12:45 Uhr an.

Stattfinden soll die Partie gegen die Berner um 18 Uhr. Dabei dürfte es ziemlich hitzig werden. «YB wird mit breiter Brust auftreten. Sie konnten sich schon ein wenig befreien, sind im Aufwind», sagte FCL-Trainer Mario Frick vor dem Spiel. Dass die Fans derart angepackt haben, um ihrer Mannschaft den Auftritt gegen die Gäste zu ermöglichen, sollte allerdings ein zusätzlicher Motivationsschub für die Luzerner sein.

Lange stand der FCL-Einsatz gegen YB auf der Kippe. Dank der Fanorganisation USL, die mit 70 Personen ausrückte, wurde nun aber das Winterwunder wahr gemacht. Dafür gibts Lob vom Verein.

