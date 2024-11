Die Rückkehr der Überschalljets: Start-Ups und Luftfahrtunternehmen rüsten wieder zum schnellen Fliegen

Der Wettlauf um das zivile Überschallflugzeug der Zukunft hat längst begonnen. Start-ups und Luftfahrtunternehmen experimentieren mit Versuchsträgern. Aber fliegen wir bald wirklich schneller als der Schall? Das neuseeländische Start-up Dawn Aerospace hat mit dem Raketenflugzeug Mk-II Aurora erstmals seit der Concorde ein ziviles Flugzeug erfolgreich auf Überschallgeschwindigkeit gebracht. Der Wettlauf um die Rückkehr von Überschall-Passagierjets ist in vollem Gang.

Das Video zeigt die am weitesten fortgeschrittenen Prototypen auf der Jagd nach Geschwindigkeitsrekorden. Sie sollen wieder kommen: Nachdem die Concorde 2003 ausser Dienst gestellt wurde, war der Überschallflug ausschliesslich Militärjets vorbehalten. Das ändert sich gerade. Das raketengetriebene Fluggerät Mk-II Aurora des neuseeländischen Unternehmens Dawn Aerospace ist nun erstmals schneller als der Schall geflogen. Bei einem Test erreichte das Flugzeug Mach 1,1 und stieg bis auf eine Höhe von 25 Kilometern auf. Das sei mehr als die doppelte Flughöhe eines Verkehrsflugzeugs und das erste Mal seit der Concorde, dass ein ziviles Flugzeug mit Überschall unterwegs gewesen sei, teilte das Start-up aus Wellington mit. Die Neuseeländer sind aber nicht die Einzigen, die am ersten Überschall-Passagierjet des 21. Jahrhunderts tüfteln. Neben etablierten Herstellern wie Lockheed Martin und der NASA tut sich vor allem das amerikanische Start-up Boom Supersonic hervor. Diesen November konnte ihr fliegender Technologieträger XB-1 zum wiederholten Mal zu einem Testflug starten. So stellt sich Boom Supersonic ihren zukünftigen Überschalljet Overture vor. Bis zu 80 Passagiere soll das Flugzeug befördern könne

