Blatter warnt vor Überdimensionierung des Fussballs

Sepp Blatter , 88, zieht eine bittere Bilanz über den Weltfussballverband Fifa . Unter seiner Führung wurde der Verband zur Geldmaschine, und unter seinem Nachfolger Gianni Infantino kennt der Kommerz keine Grenzen mehr. Blatter kritisiert, dass „alles zu gross geworden“ sei, und rät der Fifa zu einer Debatte über die Zukunft des Fussballs. Blatter äußert sich auch zu den anstehenden Weltmeisterschaft-Vergaben der Fifa . Am 11.

Dezember will die Fifa unter Infantino zwei Weltmeisterschaften gleichzeitig vergeben – Ausgabe 2030 müssen sich sechs Länder teilen, Ausgabe 2034 soll dem Unrechtsstaat Saudi-Arabien zugeschanzt werden. Blatter sieht in der geplanten Doppelvergabe eine Farce, da es keine Auswahl, sondern pro Austragungstermin nur einen Bewerber gibt. Besonders kritisch ist Blatter gegenüber der virtuellen Durchführung des ausserordentlichen Kongresses in Zürich. Er kritisiert, dass der persönliche Meinungsaustausch unter den Mitgliedern am Vorabend der Wahl so nicht möglich sei und die Regie bestimmen kann, wer zu Wort kommt

Fifa Sepp Blatter Gianni Infantino WM 2030 WM 2034 Saudi-Arabien

