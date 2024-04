Virada épica! Borussia Dortmund vence o Atlético de Madrid e avança às semifinais da Champions League; veja os gols do jogo

Virada épica! Borussia Dortmund vence o Atlético de Madrid e avança às semifinais da Champions League ; veja os gols do jogoO Borussia Dortmund venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 em casa, virou o duelo diante do Atlético de Madrid e se classificou para a semifinal da➡️ Clique AQUI para comprar a sua camisa e torcer pelo Atlético de Madrid!

O Atlético reagiu rápido e contra-atacou com Morata. O espanhol carregou a bola pelo centro e finalizou de cavadinha na saída do goleiro Kobel. A finalização, no entanto, passou ao lado do gol e o placar seguiu intacto. Brandt infiltrou na área e recebeu passe cavado de Hummels. O meia dominou com estilo, limpou a marcação e finalizou forte, rasteiro, cruzado, sem chances para Oblak. Com este gol, o Dortmund empatava o duelo.

Com desvantagem no duelo, Simeone voltou para o segundo tempo com três alterações: Barrios, Corrêa e Riquelme entraram no lugar de Molina, Morata e Azpilicueta. E o jogo mudou de figura. Logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o time de Simeone cobrou escanteio na área e Hummels desviou contra, para recolocar os espanhóis no jogo.

Borussia Dortmund Atlético De Madrid Champions League Semifinal Virada

