Vídeo com supostos documentos vazados sobre o PS5 Pro é removido pela Sony

Nesta semana, o PS5 Pro já protagonizou alguns rumores sobre suas especificações técnicas — mas agora, a Sony pode ter confirmado, ao menos, parte de sua credibilidade. Desta vez, um vídeo com supostos documentos vazados, compartilhado no YouTube no mês passado, foi tirado do ar pela própria Dona do PlayStation e chamou atenção da mídia especializada.

Segundo o veículo, uma comparação mais certeira seria entre 17 teraflops contra os 10,28 teraflops originais, ainda que seja difícil avaliar esses aspectos diretamente por conta das mudanças de arquitetura feitas pela AMD. Além disso, os números comentados pelo The Verge são mais próximos dos documentos vazados no vídeo, que estimavam “processos de renderização 45% mais rápidos”.

PS5 Pro Sony Vazamento Especificações Técnicas Vídeo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sony amplia produção de jogos de PS5 em mídia física no BrasilA Sony passará a produzir jogos de até 100 GB na Zona Franca de Manaus, que serão distribuídos no Brasil e em toda a América Latina

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Upscaling do PS5 Pro pode trazer jogos em até 8K e 60 fps, diz rumorTema diversos rumores, o PS5 Pro pode trazer uma tecnologia similar ao DLSS, com uso de inteligência artificial para aprimorar a imagem dos games

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

PS5 Pro é 'real' e desenvolvedoras já estão se preparando para ele, diz jornalistaSegundo o The Verge, tanto a Sony quanto as desenvolvedoras já estariam se preparando para a chegada do PS5 Pro. Confira os detalhes

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

PS5 Pro vai rodar GTA 6 em 60 fps? Especialistas avaliam especificações do consoleO PS5 Pro ainda não foi confirmado oficialmente pela Sony, mas especialistas do Digital Foundry afirmam que o console é real e até falaram sobre desempenho de GTA 6 no produto

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Como configurar a chave de acesso à sua conta da PSN no PS4, PS5 ou PCAprenda a configurar a sua Pass Key e ter mais segurança na hora de acessar a sua conta da PSN

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Dê o play na diversão: ofertas em PS5, Nintendo, acessórios e jogos no KaBuM!Aproveite Consoles, controles, jogos e mais em oferta no KaBuM!, com até 25% off e parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »