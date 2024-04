Turista morre e cinco ficam feridos após elefante atacar jipe em safári na Zâmbia

Uma estadunidense de 80 anos morreu e mais cinco turistas ficaram feridos após um elefante atacar um jipe durante safári no Parque Nacional Kafue, na Zâmbia. O elefante perseguiu o jipe por aproximadamente 800 metros, até se aproximar e derrubar o veículo, que ficou destruído. No vídeo, é possível ver o momento em que o elefante, separado de seu bando, começa a perseguir o veículo. Aos poucos, os turistas percebem o comportamento do animal e começam a se desesperar.

O motorista do jipe parou o veículo de repente, até que o elefante se aproximou e o tombou. Além da vítima fatal, outro turista teve ferimentos graves e foi levado a um hospital particular na África do Sul

