Treinador do Manchester City defende atacante norueguês após críticas

O ex-jogador e treinador irlandês atualmente é comentarista da Sky Sports e afirmou, após o 0 a 0 entre Manchester City e, que embora a finalização do atacante norueguês fosse a melhor do mundo, seu jogo geral era “ruim” e que ele parecia um jogador da League Two (quarta divisão inglesa).- Não concordo com ele. Com certeza não. É como eu disse: Ele é técnico da segunda ou terceira liga.

Ele é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que conquistamos na temporada passada, e a razão pela qual não criamos muitas chances não é por causa do Erling. Fizemos um jogo excepcional contra o Arsenal. - disse o treinador espanhol. - Eu revisei o jogo, só sentimos falta de mais pessoas no terço final, talvez pela qualidade e pelas diferentes habilidades que temos. Estou surpreso que (as críticas) tenham vindo de ex-jogadore

