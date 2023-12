Torre da Catedral de Notre Dame é coroada por novo galo dourado

A torre da Catedral de Notre Dame, coroada por um novo galo dourado, recuperou o lugar no horizonte de Paris na semana passada. Enquanto turistas e parisienses se reuniam em frente à catedral, tombada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), para admirar o regresso de uma das características mais emblemáticas. Por enquanto, ainda envolta em andaimes.

Quase 500 artesãos estão ocupados com os esforços de reconstrução, trabalhando para garantir que o marco parisiense esteja pronto para a grande reabertura ao público em 2024. “É fascinante ver como algo de tanto valor histórico está sendo restaurado”, disse Stephan Book, um turista vindo da Suécia que visita Paris com sua filha e seu pai de 80 anos. “E a ambição de fazer tudo em cinco anos”, acrescentou, “é como quando Kennedy disse que (os humanos) iriam para a lua”





CNNBrasil » / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alvará de 1770 da Coroa é nova arma do Piauí em litígio contra Ceará no STFO Piauí enviou ao STF um documento do ano de 1770 para sustentar que a Coroa Portuguesa concedeu ao estado a área onde hoje fica o município de Viçosa do Ceará. É um novo capítulo na disputa judicial com o Ceará por territórios.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

O caso de amor que foi pivô de crise que mudou história da família real britânicaImpossibilitado de conciliar o desejo de se casar com Wallis Simpson e a coroa real, Edward 8º abdicou ao trono britânico, em uma decisão que abalou o país em 1936.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Mega da Virada: após ganhar na loteria mais de 50 vezes, ex-BBB Paulinha Leite revela 'truque' para sorteio de R$ 550 milhõesAtenção está entre as principais dicas da apostadora para a clássica edição de ano novo; apostas da Mega da Virada vão até o dia 31 de dezembro, às 17h

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

À CNN, Bolsonaro fala em saia justa entre Lula e Milei, rebate Janja e vê possibilidade de concorrer em 2026Ex-presidente foi a Buenos Aires para acompanhar a posse do novo presidente da Argentina

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Política de choque anunciada pelo novo presidente na posseA política de choque anunciada pelo novo presidente na posse impactará amplos setores da sociedade argentina, incluindo servidores públicos, empresas, governos provinciais e universidades.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »