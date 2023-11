Sandy compartilha aula de yoga e impressiona fãs com flexibilidade

Cantora recebeu vários elogios pela práticaA cantora Sandy, de 40 anos, compartilhou com os fãs, nesta quarta-feira (1º), detalhes de sua aula de yoga, e impressionou com suas habilidadesEquilíbrio, força, flexibilidade… Princípios básicos", escreveu ela na legenda da publicaçãoEduardo Martins/Agnews"Minha meta é fazer isso em até um ano. Através da inteligência artificial", brincou Tatá Werneck"Só não faço porque não tenho agora a faixinha do cabelo", disse uma seguidora"Não é só a carinha de 20, a elasticidade também. Perfeita", acrescentou outroLucas Lima, ex-marido de Sandy, também deixou seu comentário, e publicou uma sequência de emojis de carinhas com coração

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: GP do Brasil: 7 corridas inesquecíveis da F1 em SP e no RioLembre 7 momentos que fizeram a alegria da torcida no autódromo

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Restaurantes veganos no Rio oferecem opções criativas no Dia Mundial do VeganismoPratos que não levam produto de origem animal são destaques da data comemorativa

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Do Japão ao Brasil: saiba onde comemorar o Dia Internacional do Sushi em São PauloO Japão instituiu a comemoração que conquistou lugar no calendário brasileiro.

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: – Meio-Dia em Brasília – O Brasil perante o terror do HamasO embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, fala sobre os ataques do grupo terrorista e a reação de Israel

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Exclusivo: Rede de varejo Dia contrata banco para vender operações no BrasilO Valor apurou que os controladores deram preferência por concentrar os esforços na Espanha, onde a marca é bem consolidada e tem retorno mais rápido de investimento

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕