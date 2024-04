Rionegro & Solimões completam 35 anos de carreira

A dupla Rionegro & Solimões se tornou um marco da música sertaneja raiz. Assim como outros grandes nomes, os artistas se consolidaram através de hinos que atravessam gerações e completaram o aniversário de 35 anos de carreira nesta segunda-feira (01). Foi em 1989 que Rionegro & Solimões lançaram o primeiro LP, que levava o nome da dupla. Desde então, além do respeito e admiração do público, eles passaram a inspirar outros artistas do gênero.

Dentre os clássicos mais populares que marcaram a carreira dos artistas estão “Peão Apaixonado”, “Frio da Madrugada”, “A Gente Se Entrega”, “Bate o Pé”, “De São Paulo a Belém”. "Na Sola da Bota" é outra faixa que não pode ficar de fora das que foram parar na boca do povo, de norte a sul do país. “A música foi lançada em 2003 e de lá pra cá conquistou todos. É sucesso em festa de rodeio, festa de criança e até em velório eu já ouvi tocar”, brinca Solimões. No Youtube, por exemplo, os números da canção são expressivos

