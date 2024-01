Resultado do Enem 2023 será divulgado nesta terça-feira

Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 serão divulgados nesta terça-feira (16). A divulgação deve acontecer após uma entrevista coletiva do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), prevista para as 9h, segundo a assessoria do MEC.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, pois permite a seus participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, e até a financiamento e bolsas privadas, com as notas obtidas nas provas. As provas foram aplicadas em 5 e 12 de novembro na versão regular do exame, e em 12 e 13 de dezembro na versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação





