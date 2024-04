Putin pede que todos os lados evitem ações que possam provocar novo confronto no Oriente Médio

MOSCOU/DUBAI - O presidente russo, Vladimir Putin , fez um apelo nesta terça-feira para que todos os lados no Oriente Médio evitem ações que possam provocar um novo confronto que, segundo ele, teria consequências catastróficas para a região, segundo o Kremlin.

Nos primeiros comentários divulgados ao público sobre o ataque do Irã, Putin afirmou que a principal causa da instabilidade no Oriente Médio é o conflito não resolvido entre palestinos e Israel. "Ebrahim Raisi mencionou que as ações do Irã foram forçadas e limitadas em natureza", disse o Kremlin."Ao mesmo tempo, sublinhou a falta de interesse de Teerã em uma nova escalada das tensões."

Segundo a imprensa estatal iraniana, Putin teria caracterizado a resposta de Teerã a Israel como a melhor maneira de punir o agressor e uma manifestação de sabedoria dos líderes do Irã.

