Proporção de civis mortos para cada policial assassinado no Brasil é a maior da história, revela estudo

Proporção subiu de 114 civis mortos no Brasil , em 2020, para 251, em 2022, segundo Monitor do Uso Letal da Força na América Latina e no Caribe Proporção de civis mortos para cada policial assassinado no Brasil supera a de países da América Latina e Caribe — Foto: Diogo Moreira/A2 FOTOGRAFIA/Governo do Estado de São Paulo

Em números absolutos, 5.619 civis foram mortos no Brasil por policiais em 2022. Em contrapartida, o país contabilizou 22 mortes de policiais em serviço em 2022. O Brasil supera todos os países analisados em taxa de civis mortos em relação ao número de agentes de segurança. Foram 11,28 civis mortos a cada 1.000 policiais. Em seguida, aparecem, Trinidad e Tobago e Jamaica .

Ainda de acordo com o levantamento, se comparadas as mortes cometidas por policiais em relação ao total de homicídios em 2022, o Brasil fica atrás apenas de El Salvador . Os dois países superam o limite considerado aceitável por estudiosos, de 10%. No Chile, Peru, Venezuela e, para alguns indicadores, Brasil e Jamaica, não foi possível obter dados oficiais. No Brasil também não foi possível reunir dados abrangentes por meio da imprensa.

