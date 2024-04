Polícia resgata criança caminhando sozinha em rodovia de Goiás

Policiais Rodoviários Federais de Goiás resgataram uma criança caminhando sozinha pela Rodovia Presidente João Goulart no trecho que liga Uruaçu a Porangatu, na região norte do Estado. O menino de 4 anos não apresentou nenhum ferimento e foi entregue pelos agentes aos responsáveis ainda no domingo, 14, quando a situação ocorreu.

Após identificada a vulnerabilidade da situação, os agentes interditaram imediatamente o trânsito de veículos, resgataram o menino e iniciaram uma busca nas imediações pelos responsáveis do menor. Pouco tempo depois, em conversas com moradores da região, os pais da criança foram localizados.Segundo os policiais, os responsáveis ficaram abalados quando souberam o local onde o menino estava e o risco iminente de um atropelamento.

Polícia Resgate Criança Rodovia Goiás

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Avião faz pouso forçado e bate em árvores nas margens de rodovia em GoiásUm avião teve que efetuar um pouso forçado nas margens da rodovia GO-305 e colidiu com duas árvores durante a manobra na manhã desta segunda-feira, 1º, em

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Criança de 4 anos é localizada sozinha às margens de rodovia Federal em GoiásPoliciais Rodoviários Federais de Goiás resgataram uma criança caminhando sozinha pela Rodovia Presidente João Goulart (BR-153) no trecho que liga Uruaçu a Porangatu, na região norte do Estado.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Família ferida em acidente na Rodovia Amaral Peixoto recebe alta hospitalarNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Greta Thunberg junta-se a protesto contra construção de rodovia na FrançaLitígio ocorre devido à desapropriação de terrenos florestais privados para implantação da via

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Moradores fecham pistas da Rodovia Rio-Magé em protesto por alagamentos ocasionados por chuvas em CaxiasManifestantes usaram objetos, como pneus, para fecharam uma pista em cada um dos sentidos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Deputado quer dar nome do pai de Bolsonaro a rodovia de São PauloProjeto de lei ainda será votado na Alesp

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »