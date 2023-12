Participantes expulsos do Big Brother Brasil

Ao longo das 23 edições, o Big Brother Brasil não escapou de momentos controversos que resultaram na expulsão de alguns participantes. Foram oito jogadores desclassificados por infringir regras do programa ou serem questionados quanto a comportamentos fora da casa. Alguns foram eliminados devido a comportamentos inadequados, como agressões verbais e físicas, que violaram as regras do programa. Outros enfrentaram desafios éticos, levando a produção à decisão de retirá-los da competição.

A primeira desclassificação ocorreu apenas na 12ª edição. Por sua vez, nas duas últimas edições do programa, BBB22 e BBB23, três participantes foram expulsos. Relembre quem são os oito participantes que já foram expulsos do BBB e seus motivos: Daniel Echaniz (BBB 12) O episódio envolvendo Daniel, que se tornou o primeiro a ser desclassificado do BBB, foi apontado por um "grave comportamento inadequado", após cenas comprometedoras sob o edredom com a participante Monique Amim chocarem a audiênci





