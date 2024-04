Parlamentares adiam análise de proposta sobre posse e porte de armas

Parlamentares da base governista que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara fizeram nesta terça-feira pedido de vista conjunta e adiaram a análise da proposta que pretende dar aval para que Estados e o Distrito Federal legislem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras.

Com o pedido de vista, o texto deve voltar a ser apreciado apenas na próxima semana pelo principal colegiado da Casa. Até lá, o governo tentará se mobilizar para conseguir votos para barrar o avanço da matéria. Se o tema não fosse adiado, a aprovação era dada como certa. "O direito por intermédio de defesa por meio de arma de fogo é fundamental. Este projeto dá autonomia aos governos estaduais de controlarem suas legislações em relação às armas. Querem desarmar os nossos cidadãos. Esta matéria é constitucional", afirmou o relator em fala no plenário.

Minutos antes da ordem do dia do plenário ser aberta, a CCJ se debruçou sobre outra proposta, que estabelece que proprietários de terras invadidas possam retomá-las por sua própria força ou utilizar força policial, independentemente de ordem judicial.

