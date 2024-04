Morre Alan Neto, ícone do jornalismo cearense

Alan Neto, ícone do jornalismo cearense, morreu nesta quarta-feira (3). O jornalista e colunista do 'O Povo' estava hospitalizado desde o fim de janeiro após sofrer um acidente doméstico. Em quase 60 anos de carreira, Alan Neto escreveu para jornal e portal e comandou programas em rádio, televisão e YouTube.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Lance! / 🏆 30. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Por que o povo não aplaude?Lula e seu pessoal mais próximo acreditam que as velhas agendas ainda deveriam trazer a satisfação do público

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Conheça os Guarani, povo indígena mais numeroso do BrasilDivididos em três grupos, eles também estão presentes em outros países

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Teses canalhas 2: O povo e a impunidade; liberticidas contra governo LulaHá, como se lê aqui, o artrópode moral para quem a tentativa de golpe não passou de mero 'ato preparatório'. Costuma andar acompanhado de um outro tipo. Este perde o sono a pensar no destino dos bolsonaristas quando seu líder estiver atrás da

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Whindersson Nunes desabafa sobre críticas: 'Todo dia povo pensando que eu vou morrer'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

'Vitória para o povo brasileiro', diz Derrite sobre fim da saidinha temporáriaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“Pendurada no ar”, SZA faz estreia no Brasil e agradece o povo indígenaCantora “vestiu a camisa” em solo brasileiro e se pendurou em bola de demolição suspensa no ar

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »