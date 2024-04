Ministro das Relações Exteriores do Egito discute defesa da tranquilidade e paz com Israel e Irã

O ministro das Relações Exteriores do Egito , Sameh Shoukry , discutiu com seus homólogos de Israel e Irã a defesa da "tranquilidade e da paz", enquanto os líderes mundiais procuram conter o risco de uma guerra regional mais ampla. Shoukry disse a Becky Anderson, da CNN, que a tensão entre Israel e Irã “não é de forma alguma propício para lidar com as questões e conflitos de longa data na região”.

Enquanto as autoridades de Israel discutem uma possível resposta ao caso, as autoridades regionais e os aliados de Israel alertam contraa escalada nas tensões devido à ofensiva militar na Faixa de Gaza. As negociações sobre como garantir um acordo de reféns e um cessar-fogo em Gaza estão em andamento, de acordo com Shoukry.

