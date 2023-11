Menina afegã é agredida por não usar véu e pai a veste como menino

O rosto da pequena Nilofar Ayoubi, de apenas 4 anos, ainda estava vermelho por causa da bofetada que ela acabara de receber de um estranho enquanto brincava nas ruas da cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão. “Cheguei em casa chorando, meu pai ficou vermelho de raiva”, disse Ayoubi à BBC, 23 anos depois do incidente que ela diz ainda estar gravado na memória.

“Lembro que meu pai andava de um lado para o outro, furioso, resmungando e dizendo: 'Como ele pode tocar em você?'” Pouco antes de bater em Ayoubi, o estranho apalpou o peito dela em busca de sinais de “feminilidade”. Ele então ameaçou-a e disse que, se ela não usasse o véu, da próxima vez o alvo do ataque seria o pai da menina. Depois de alguns momentos, o pai de Ayoubi tomou uma decisão radical: “Ele pegou uma tesoura, cortou meu cabelo e disse à minha mãe: 'Vista-a como um menino'





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lateral do Flamengo compartilha vídeo de chá revelação íntimo e viraliza com fofuraO uruguaio Guillermo Varela, de 30 anos, e sua namorada Paula estão esperando uma menina

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87,36 Consulte Mais informação »

Menina de 2 anos já é CEO de empresa de produtos infantisA menina 'comanda' empresa orgânica de cuidados com os cabelos e a pele

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87,36 Consulte Mais informação »

Suzane Von Richthofen recebeu por novo filme? Roteirista explica'A Menina que Matou os Pais - A Confissão' foi lançado nesta sexta-feira (27)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Homem é preso por mostrar pênis, se masturbar e assediar mulheres dentro de ônibus no litoral de SPVítima relata que homem chegou a assediar uma menina de três anos de idade

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Modelo, quase 1,80m de altura, amiga de parça de Neymar: quem é Clara Diniz, mãe do filho de Marcello Melo Jr.Ator já é pai de uma menina de 3 anos e agora será pai de Joaquim

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87,36 Consulte Mais informação »

MPF denuncia três agentes da PRF por morte da menina Heloísa no RJMPF denuncia três agentes da PRF por morte da menina Heloísa no RJ

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »