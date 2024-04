Isabelle Nogueira faz planos futuros com Matteus Amaral fora do 'BBB 24'

Isabelle Nogueira fez planos futuros para continuar seu affair com Matteus Amaral fora do" BBB 24 ". Com troca de elogios, o casal combinou de conversar posteriormente para entender a relação, sem perder a oportunidade de conhecer a vida cultural de cada um.' BBB 24 ': Nada definido! Enquete mostra votação apertada no último Paredão

Os planos amorosos aconteceram na madrugada desta terça-feira , quando Isabelle se aproximou de Matteus e Davi Brito na piscina do programa. A cunhã trocou elogios com o gaúcho com direito a pedidos para conhecer sua cidade natal fora do reality. O casal voltou a trocar planos tempos depois, quando eles já estavam debaixo do edredom."Será que a gente vai mesmo se encontrar fora daqui, Matteus? Se a gente se trepar?", perguntou Isabelle, acrescentando:"Eu quero"."Se você quiser, eu quero", topou Matteus."Mas será mesmo? Nossa vida lá fora vai ser uma loucura", ela ponderou, preocupada com a vida externa.

Isabelle Nogueira Matteus Amaral BBB 24 Relacionamento Planos Futuros

