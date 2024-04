Inter empata em 0 a 0 com o Belgrano na estreia da Sul-Americana

O Inter visitou o Belgrano nesta terça-feira (2), fora de casa, no Estádio Mario Alberto Kempes, em partida válida pela primeira rodada da Sul-Americana, e o placar ficou em 0 a 0. O Inter foi melhor na partida e criou boas oportunidades; entretanto, não conseguiu concluir em gol, resultando no empate na Argentina. Em meio à semana complicada, Inter chega à reta final de preparação para estreia na Sul-Americana.

A partida começou de forma truncada, com poucas movimentações e ambas as equipes se estudando. A primeira oportunidade surgiu para o Colorado aos 11′, com Borré. Chicco errou na saída de bola e ela sobrou para Bustos, que passou para Borré

