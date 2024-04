Fluminense enfrenta Alianza Lima na Libertadores 2024

Os reforços do Fluminense enfrentarão o Alianza Lima na primeira rodada do Grupo A da Libertadores 2024. Sete reforços viajaram com o grupo para Lima, incluindo o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antonio Carlos, o meia Renato Augusto e os atacantes David Terans, Douglas Costa, Lucumí e Marquinhos.

Renato Augusto se destacou na conquista da Recopa, sendo um dos protagonistas. Felipe Alves chegou como substituto de Fábio, titular absoluto da meta tricolor e ídolo do time.

