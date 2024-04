Flamengo sofre gol e empata com Millonarios na Libertadores

Depois de 12 jogos de defesa intransponível, o Flamengo voltou a sofrer um gol, nesta terça-feira (2), no empate em 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E não foi por falta de aviso. O time colombiano teve boas chances de marcar ainda no primeiro tempo, com direito a bola na trave e boas defesas de Rossi no estádio El Campín.

Na etapa final, o Flamengo abriu o placar em pênalti convertido por Pedro aos 18 minutos do segundo tempo. No lance, Larry Vásquez foi expulso pela falta em Arrascaeta. Mesmo com um a menos, o Millonarios foi valente e buscou o empate em casa com Daniel Ruiz, aos 35 minutos da etapa final, completando bela jogada individual Emerson Rodríguez. Com isso, Flamengo e Millonarios começam a Libertadores com um ponto no grupo E. Bolivar e Palestino ainda se enfrentam na rodada. Que isso, Viña! O Flamengo precisou de poucos minutos para ficar cara a cara com o goleiro do Millonario

