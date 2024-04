Ex-candidato presidencial de direita em El Salvador condenado por fraude eleitoral

O ex-candidato presidencial da direita salvadorenha em 2014 Norman Quijano foi condenado a 13 anos de prisão por fraude eleitoral , acusado de entregar US$ 100 mil às gangues para obter seus votos, informou o Ministério Público nesta terça-feira .

Quijano, de 77 anos, da Aliança Republicana Nacionalista ,"foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de fraude eleitoral e associação ilícita", afirmou o Ministério Público na rede social X. A condenação, segundo o MP, foi imposta pela Segunda Câmara Penal de San Salvador, que também"o impediu de exercer o cargo que ocupa atualmente" como deputado no Parlamento Centro-Americano.Quijano participou das eleições de 2 de fevereiro de 2014 e perdeu no segundo turno em 9 de março para o candidato do Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional , Salvador Sánchez Cerén .

Segundo as provas apresentadas pelo MP, Quijano teria entregue à Mara Salvatrucha US$ 50 mil e 25 mil a cada uma das duas facções da gangue Barrio 18 . Quijano, ex-prefeito de San Salvador, colocou a faixa presidencial no atual presidente Nayib Bukele como presidente da Assembleia Legislativa em 1º de junho de 2019.

El Salvador Norman Quijano Fraude Eleitoral Gangues Prisão

