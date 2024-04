Especialistas afirmam que o Brasil precisa construir 1,2 milhão de habitações por ano para resolver o problema da moradia

De acordo com especialistas da Cbic, para resolver o problema da moradia na próxima década, o país precisaria construir 1,2 milhão de habitações por ano. A pesquisa ainda aponta que a dona de casa Maria Luiza conta que ajuda a receber encomendas de vizinhos que moram na comunidade, mas não têm endereço constituído. 'Algumas pessoas entregam na minha casa, tem outros lugares que também recebem. Sem endereço. Quando dá, vem pegar. Quando não perde o que entregaram', explica. De acordo com especialistas, para resolver o problema da moradia nos próximos dez anos, o país precisaria. 'Precisamos ter condições de solucionar esse passivo, esse déficit que nós temos. Porque se não, ele pode vir a crescer e avolumar mais ainda', diz. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção vê no ambiente econômico atual a possibilidade de começar a mudar essa situação.

