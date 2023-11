Entenda ponto a ponto o decreto de Lula para GLO em portos e aeroportos de Rio e São Paulo

“A Polícia Federal ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas e milícias, especialmente no Rio de Janeiro”, disse Lula, nesta quarta, em cerimônia no Palácio do Planalto. Marcaram presença no evento, entre outros, os ministros Flávio Dino (PSB), da Justiça; José Múcio Monteiro, da Defesa; e Rui Costa (PT), da Casa Civil.

CNNBRASIL: Entenda o que é GLO, medida tomada por Lula para aumentar segurança no paísForças Armadas deverão atuar nos portos e aeroportos de SP e do RJ, além das fronteiras do Brasil, para combater entrada de drogas e enfraquecer o tráfico

REVISTAISTOE: Lula anuncia GLO em portos e aeroportos para combater crise de segurança no RioO presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 1º, uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos de Santos, Rio de Janeiro

G1: Lula assina decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de JaneiroEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

JORNALODIA: Lula anuncia GLO em portos e aeroportos para combater crise de segurança no RioEm outubro, cidade viveu caos após morte de miliciano em confronto com a polícia

O_ANTAGONISTA: Cinco dias atrás, Lula disse que não haveria GLO no Rio enquanto ele fosse presidentePetista anunciou nesta quarta-feira, 1º, uma operação restrita de garantia da lei e da ordem em um aeroporto e um porto no RJ

JORNALOGLOBO: Resistente a GLO, Lula foi convencido a adotar operação frente a escalada da violência no RioPresidente foi assimilando com o passar dos dias que esse formato será diferente de uma GLO habitual e que teria ação restrita a portos e aeroportos do Rio e de São Paulo

