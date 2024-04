Eliana e Damião se beijam pela primeira vez em 'Renascer'

📆 03/04/2024 16:11:00

📰 jornalodia ⏱ Reading Time:

20 sec. here

8 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 78%

Entretenimento Notícia

O clima vai esquentar entre Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) em 'Renascer', da TV Globo. Os dois vão se beijar pela primeira vez em cenas exibidas a partir desta quinta-feira. A aproximação entre os dois aconteceu quando o forasteiro foi escalado para ciceronear os passeios a cavalo da ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) pela fazenda de José (Inocêncio). Ritinha (Mell Muzzillo) notou o interesse da moça por seu marido e se sente incomodada com a situação. Na região, Eliana decide conhecer as barcaças de cacau acompanhada de Damião. O rapaz ainda tenta alertar que não é um bom negócio os dois ficarem sozinhos no local, mas a moça não dá ouvidos e instiga o marido de Ritinha, que não resiste a sedução de Eliana. Os dois, então, se beijam pela primeira vez mas, quando o clima esquenta ainda mais, Damião se arrepende pensando na mulher

Eliana, Damião, Renascer, TV Globo, Beijo, Romance