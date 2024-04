Destaque do Flamengo na estreia da Libertadores é o meia Daniel Ruiz

Daniel Ruiz tem 22 anos e já passou pelo Santos, em muito sucesso em 2023, mas ainda é visto como muito promissor O Flamengo recebe o Millonarios, da Colômbia, para a estreia da Libertadores, e o destaque é o meia de 22 anos Daniel Ruiz, considerado uma promessa pelos colombianos., da Colômbia, nesta terça-feira, 2, e vai precisar ter uma atenção maior para Daniel Ruiz.

O meia de 22 anos é visto como promissor pelos colombianos, que já na estreia da Libertadores, às 19h (horário de Brasília) como a grande esperança da equipe. Ano passado, o jovem teve uma breve passagem pelo Santos, mas não conseguiu brilhar. O meia chegou por empréstimo ao clube paulista em fevereiro de 2023. Em solo brasileiro, seu desempenho ficou abaixo do esperado e Ruiz acabou sendo devolvido ao time colombiano seis meses depois, mesmo ainda tendo vínculo até dezembro., o atleta sofreu com problemas de adaptaçã

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

De La Cruz quer Libertadores com Flamengo para superar perda em 2019Uruguaio sofreu dura derrota para o Flamengo na decisão da Libertadores de 2019

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Bolívar, Millonarios e Palestino: tudo dos rivais do FlamengoFlamengo conheceu seus rivais na fase de grupo da Libertadores

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

O que Tite pensa para Flamengo na altitude e os critérios para possíveis trocasFlamengo enfrenta o Millonarios na estreia da Libertadores com transmissão ao vivo pela ESPN no Star+

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Millonarios x Flamengo: rival já foi melhor time do mundo e foi de desespero à SAFFlamengo enfrenta o Millonarios na estreia da Libertadores com transmissão ao vivo pela ESPN no Star+

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Saiba os principais jogadores que o Flamengo enfrenta na fase de grupos da LibertadoresFla enfrenta altitude e logística complicada

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Pulgar faz reforço muscular no Flamengo e não preocupa para finais do Estadual e LibertadoresVolante foi cortado do Chile por conta de desgaste

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »