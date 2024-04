Desfiliação de vereador acentua derretimento do PSDB em São Paulo

O derretimento do PSDB em São Paulo foi acentuado nesta quarta-feira, 3, com a desfiliação do líder do partido na câmara municipal, o vereador Gilson Barreto. Até então com a maior bancada na Casa, com oito vereadores, o ninho tucano vai terminar a janela partidária sem nenhum representante na maior cidade do país. A debandada se deu em torno da indefinição do comando do partido sobre o apoio ao projeto de reeleição do prefeito Ricardo Nunes.

O MDB, partido de Nunes, inclusive vai abrigar os vereadores Fábio Riva e Sandra Santana. Gilson Barreto e João Jorge também ensaiam entrar no mesmo partido de Ricardo Nunes. O prazo limite para as trocas partidárias se encerra nesta sexta-feira, 5. Já Rute Costa migrou para o PL, enquanto Beto do Social assinou com o Podemos. Aurélio Nomura foi para o PSD. Os vereadores Xexéu Tripoli e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra, que também deixou a legenda deixou o PSDB, ainda não definiram os seus destino

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PSDB de São Paulo decide não apoiar Ricardo Nunes na corrida eleitoral pela PrefeituraO PSDB de São Paulo optou por não se juntar à lista de partidos que devem apoiar Ricardo Nunes (MDB) na corrida eleitoral pela Prefeitura da capital do estado. A decisão abre caminho para uma aliança com Tabata Amaral (PSB), mas deve ser contestada pelos derrotados.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Em São Paulo, Boulos cola em Marina Silva; Nunes ataca governo LulaPré-candidatos reforçam a polarização nacional em atos e discursos na capital paulista

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Vereadores do PSDB de São Paulo iniciam debandada, em meio à crise no partidoParlamentares ameaçam migrar para PSD, MDB, União Brasil, Podemos e PL

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Pesquisa reforça empate técnico entre Nunes e Boulos na disputa pela Prefeitura de São PauloNessa edição do levantamento do Paraná Pesquisas, quem aparece numericamente na dianteira é o atual prefeito

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Datafolha: Gestão de Nunes é aprovada por 29% e reprovada por 24% em São PauloOutros 43% dos eleitores consideram a gestão regular; pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, 11

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

PSDB anula eleição de Marco Vinholi como presidente do Diretório de São PauloA Executiva Nacional do PSDB anulou a eleição que confirmou o nome de Marco Vinholi como presidente do Diretório de São Paulo do partido. O ex-deputado foi eleito na última quarta-feira 6, depois de uma reunião virtual.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »