Corinthians estreia na Copa Sul-Americana contra o Racing

O Corinthians volta a disputar um jogo oficial após 19 dias nesta terça-feira, 02, contra o Racing (URU) às 21h30, no estádio Centenário, na estreia do time na Copa Sul-Americana. Sob o comando do técnico português António Oliveira, o grupo teve a oportunidade de se aprimorar tática e fisicamente, ajustando detalhes e consolidando formações que serão essenciais na busca por bons resultados nas competições que disputará: a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Durante o período de preparação, Oliveira teve a chance de testar diferentes formações, com destaque para a busca de um substituto para o lesionado Maycon. Breno Bidon surge como uma promissora solução até o retorno do titular. A preparação também foi marcada pela recuperação física do elenco, essencial para enfrentar a sequência de jogos com energia total. Retorno de Paulinho e Corinthians a um jogo oficial Paulinho, experiente volante, representa outro ponto de positivo para o Corinthians nesta partid

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Corinthians pode definir time titular para estreia na Sul-Americana em amistosoSem disputar uma partida oficial desde o dia 14 de março, quando avançou de fase na Copa do Brasil, o Corinthians anunciou um amistoso

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Corinthians marca amistoso com time da Série C de olho na Sul-AmericanaEquipe de António Oliveira vai encarar o Londrina na próxima quarta-feira (27)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Presidente aprova grupo do Corinthians e acredita em título da Sul-AmericanaCom caminho definido na Sul-Americana 2024, o Corinthians conheceu seus adversários no torneio internacional.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fortaleza cai no grupo do Boca na Sul-Americana; Corinthians vai enfrentar Argentinos JuniorsO atual vice-campeão Fortaleza fará contra o Boca Juniors uma das partidas de destaque da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2024, segundo sorteio realizado nesta segunda-feira (18) pela Conmebol em Assunção.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Brasileiro que joga em rival do Corinthians na Sul-Americana fala em 'revanche'Timão encara o Racing-URU nesta terça-feira (2)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »