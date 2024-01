Copa Africana de Nações 2023: Craques do futebol se preparam para o torneio

Faltam apenas quatro dias para o início da Copa Africana de Nações, e a expectativa é grande para os craques das 24 seleções desfilarem os seus talentos nos gramados da Costa do Marfim, sede do torneio. A competição começa a partir do dia 13 de janeiro e terá transmissão exclusiva da Band e das plataformas digitais do grupo: Bandplay, band.com.br e YouTube do Esporte Na Band.

Diversos grandes jogadores conhecidos no cenário mundial do futebol estarão em campo na disputa da principal competição de seleções da África. Abaixo, citamos alguns nomes que merecem atenção na Copa Africana de Nações 2023. Mohamed Salah - Egito Principal jogador do Egito e um dos maiores nomes da história do país, Mohamed Salah é figurinha carimbada no cenário internacional do futebol. O atacante de 31 anos começou a carreira no clube egípcio El Mokawloone e acumula passagens por Basel (Suíça), Chelsea (Inglaterra), Fiorentina e Roma (Itália





