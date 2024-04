Concessionária do Aeroporto de Guarulhos é multada por irregularidades na prestação de serviço

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu, nessa terça-feira 2, por unanimidade, multar a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos por irregularidades na prestação de serviço a passageiros. A empresa foi multada em 765,7 mil reais por não cumprir a qualidade na prestação de serviço estabelecido no contrato de concessão do Aeroporto, celebrado em 2012.

A multa corresponde ao não cumprimento da disponibilidade de atendimento mínimo de passageiros em horários de pico, elevando, assim, o tempo de espera dos usuários em filas de embarque e de inspeção. A infração foi cometida no período de junho de 2018 a maio de 2019. No mesmo processo, a concessionária também foi multada em 836,7 mil reais por descumprir o nível mínimo de atendimento de passageiros em embarques internacionais. Essa multa, no entanto, já foi paga pela concessionári

