Candidato peronista parabeniza novo presidente eleito na Argentina

Em discurso à nação, candidato do peronismo disse que já ligou para o novo presidente eleito, embora resultados oficiais ainda não tenham sido divulgados, afirmando que ligou para o ultradireitista parabenizando-o pela vitória. Sem citar Milei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou "boa sorte" ao novo governo, afirmando: "tem um sistema democrático forte, sólido e que sempre respeita os resultados.

Obviamente os resultados não são os que esperávamos, e me comuniquei com Javier Milei para parabenizá-lo, porque é o presidente que a maioria dos argentinos escolheu para os próximos quatro anos — disse o peronista em discurso à nação na noite deste domingo. — Os argentinos escolheram outros caminhos, e a partir de amanhã o dever de dar certezas e dar garantias sobre o funcionamento político e econômico da Argentina é responsabilidade do presidente eleito. Em seu pronunciamento, Massa afirmou que o projeto peronista defendia o sistema de segurança em mãos do Estado, a promoção da educação pública, saúde pública e a defesa da indústria nacional e das pequenas e médias empresa





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Saiba quem é Sergio Massa, candidato governista à Presidência da ArgentinaFilho de italianos, atual ministro da Economia recebeu o apoio do presidente Alberto Fernández e da vice Cristina Kirchner

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é Sergio Massa, candidato peronista que vai ao segundo turno com Milei na ArgentinaCandidato se recuperou significativamente nas urnas desde as primárias e mostra força do peronismo no país

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

A dupla missão de Sergio Massa: os desafios de um ministro-candidato na ArgentinaDesde que se firmou como postulante à Casa Rosada, o peronista tomou diversas medidas que congelaram preços e distribuíram benefícios

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Javier Milei, candidato à presidência da Argentina, tem clones de seu cachorro que morreu em 2017Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Lula não demonstrará apoio a nenhum candidato na Argentina, afirma ministroPaulo Pimenta negou também que o PT estivesse envolvido na indicação de publicitários brasileiros para a campanha de Sergio Massa

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Candidato à Presidência da Argentina, Milei tem quatro cães clonadosEconomista pagou milhares dólares para clonar o seu cão Conan, que adotou em 2004 e morreu em 2017

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »