Candidata de Morena a la alcaldía de Celaya asesinada durante acto de campaña

Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya (Guanajuato), ha sido asesinada a tiros este lunes. La agresión a la política ha tenido lugar durante un acto de campaña en plena calle. El crimen ha sido en San Miguel Octopan, una comunidad que se ha visto especialmente afectada por la delincuencia organizada en los últimos años, justo después de que ella presentara su estrategia de seguridad. El partido de Morena todavía no se ha pronunciado sobre el ataque.

En un video compartido en redes sociales, de seis segundos de duración, se observa el mitín de Gaytán y sus simpatizantes, que portan banderas del partido. En un primer momento se oyen los gritos de apoyo: “¡Morena, Morena!”. Segundos después suenan siete detonaciones de arma de fuego. La siguiente imagen muestra ya a los congregados correr despavoridos. El periódico Milenio ha informado de que hay además otras dos personas heridas. Este lunes era el segundo día de campaña en Guanajuat

