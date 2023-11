Brasil repatria 32 pessoas que estavam na Cisjordânia

O grupo inclui 30 brasileiros, além de uma jordaniana e um palestino casados com cidadãos do país sul-americano, e a viagem faz parte da Operação Voltando em Paz, que já resgatou mais de 1,4 mil pessoas que estavam em Israel.

Segundo o Palácio do Planalto, a aeronave VC2 fará paradas técnicas em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e Recife, tendo como destino a Base Aérea de Brasília, onde deve pousar por volta das 5h30 de quinta-feira (2).

O grupo é composto por 11 homens, 10 mulheres e 11 crianças e foi evacuado através da fronteira entre Cisjordânia e Jordânia em Jericó.Para fins de segurança, as placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel”, explicou o embaixador Alessandro Candeas.

