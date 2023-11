Boca desembarca no Rio de Janeiro em busca do sétimo título da Libertadores

O time titular também está na ponta da língua. Sem Rojo, a equipe será formada por Romero; Advíncula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Barco; Merentiel y Cavani. Barco não treinou entre os titulares na última atividades antes da viagem ao Rio, mas Almirón tratou de acalmar a torcida. A ausência dele foi apenas por cansaço.

No Rio, o Boca ficará hospedado na Barra da Tijuca, longe da festa prevista para Copacabana, onde se encontra a Fan Zone da Conmebol. O time treinará no CT Moacyr Barbosa, do Vasco, na quinta e na sexta-feira pela manhã. O local fica bem próximo do centro de treinamento do Fluminense. Também na sexta-feira, a equipe fará o reconhecimento do gramado no Maracanã.

