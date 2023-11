Andrés se revolta com pênalti polêmico: 'Deveria ser eliminado do futebol'

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.No lance, o árbitro central em um primeiro momento não assinalou a penalidade após choque entre Bruno Méndez e Soteldo na área.

Presidente do Corinthians promete ir à CBF em protesto contra pênalti para o Santos: 'VAR usado para cometer um erro'Para Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, o árbitro teve papel decisivo no resultado do clássico. Ainda assim, o cartola fez questão de ressaltar o papel do VAR na decisão.

“Tenho minhas relações com o Daronco muito severas. Acho que ele é um arbitro que faz muita média. Já prejudicou e beneficiou o Corinthians. Mas o problema hoje é o VAR mostrar o lance do jeito que quer e não mostrar a jogada toda. O jogador do Corinthians estava com o pé no chão e o VAR não mostrou. Mais culpado do que o Daronco é o VAR”, disparou Andrés Sanchez em entrevista ao“Merece ser eliminado do futebol brasileiro.

O clássico, que só teve bola na rede a partir do segundo tempo, teve o placar aberto após gol contra de Jean Lucas. A penalidade santista foi cobrada e convertida por Mendoza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Idosa e homem são vítimas de balas perdidas em bairros de São GonçaloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Onze adolescentes são apreendidos após furto de um celular em São CristóvãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: ‘Eu deveria ter sido mais ousada’, diz Christine LagardePresidente do BCE avança gerindo choques e respirando fundo

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕