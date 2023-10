Waarom Mike Pence uit de presidentsrace stapt

Zij zijn de enige hoop voor de inwoners van omsingelde stad in Oekraïne: “Zonder jullie zijn we ten dode opgeschreven”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence trekt zich terug als presidentskandidaatIn de Verenigde Staten trekt de Republikein en oud-vicepresident Mike Pence zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak in Las Vegas. Lire la suite ⮕

Mike Pence trekt zich terug als presidentskandidaatIn de Verenigde Staten trekt de Republikein en oud-vicepresident Mike Pence zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak in Las Vegas Lire la suite ⮕

Ex-vicepresident Mike Pence stopt presidentscampagne: ‘Niet het geschikte moment’'Ik kom jullie zeggen dat het me duidelijk is geworden, dit is niet het geschikte moment voor mij. Na rijp beraad en gebeden heb ik besloten om mijn Lire la suite ⮕

Présidentielle américaine: le républicain Mike Pence jette l’épongeL'ancien vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a annoncé retirer sa candidature à l'investiture du Parti républicain. Lire la suite ⮕

Waarom je de gevallen bladeren best niet overal weghaalt in je tuinHerfstbladeren zullen ook dit jaar weer flink wat stof doen opwaaien. Sommige willen ze absoluut weg, anderen dat ze blijven liggen. De beste houding ligt ergens tussenin. Lire la suite ⮕

Waarom je de tuin niet altijd moet opruimen in de herfstHoe wild is de tuin? Hoe dichtbij is de natuur? Kaat Schaubroeck trekt naar buiten en sprokkelt wat mooi, ontroerend of interessant is. Deze week: (weg met) de grote schoonmaak. Lire la suite ⮕