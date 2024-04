Volgens Israëlische media is Thibaut Courtois voor de derde keer vader geworden. De Belgische doelman van Real Madrid had met Adriana (8) en Nicolas (6) al een dochtertje en een zoontje uit een eerdere relatie, maar mag nu samen met zijn echtgenote Mishel Gerzig een nieuw dochtertje verwelkomen: Ellie.Op sportief vlak loopt het leven van de Belgische doelman alleszins niet echt op wieltjes.

Het vaste Madrileense nummer een stond sinds augustus vorig jaar aan de kant bij De Koninklijke met gescheurde kruisbanden in zijn linkerknie. De Belgische doelman stond pas in maart terug op het trainingsveld, maar scheurde daarbij de interne meniscus van de rechterknie. Ook met bondscoach Domenico Tedesco boterde het al enige tijd niet en ook voor zijn tweede blessure had Courtois aangegeven niet mee te willen naar het EK van deze zomer in Duitsland.Op familiaal vlak gaat het Courtois dus wel voor de win

